Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Бабаев о «Спартаке»: «В ЦСКА игрока не могут сослать в дубль за лайк»

    Теги Спартак ЦСКА Андрей Ещенко премьер-лига Россия Роман Бабаев Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как в клубе решают конфликтные ситуации.

    - Газзаев всегда приводит в пример армейцев как клуб, в котором умеют не выносить сор из избы. Как вам это удается, в чем секрет?

    - Нет никакого секрета. Просто слова «ЦСКА – это семья» – действительно не пустые. В любой семье случаются конфликты, разногласия, битье посуды, но зачем об этом знать соседям?

    У нас у всех есть семьи, дети. Например, мало кто станет ругать за что-то ребенка прилюдно в магазине или давать ему подзатыльник в автобусе. Уверен, это нужно делать дома.

    Еще один немаловажный фактор: мы стараемся не доводить до таких критических точек. Вообще считаю, что одна из главных задач менеджмента клуба – помощь тренерскому штабу быть посредником, подушкой безопасности в конфликтных ситуациях и на правах старшего в семье гасить все страсти, если видно, что может полыхнуть конфликт.

    – Допускаете, что в ЦСКА игрок основного состава может быть отправлен в дубль за какой-нибудь неосторожный лайк в социальных сетях.

    – Именно за лайк?

    – Да. Как это произошло, например, с Глушаковым и Ещенко?

    – За лайк – точно нет. Хотя, думаю, все прекрасно помнят, что у нас и Вагнер, и Дзагоев отправлялись в дубль. Но по другим причинам.

    – Даже за лайк под язвительным постом о главном тренере?

    – Думаю, что нет. Все должно быть соразмерно. Важна неотвратимость наказания, а не его суровость. В данном случае, на мой взгляд, мы говорим о несоразмерных вещах. Может, это грубо прозвучит, но если человек ставит лайк, допустим, под портретом Гитлера, то это, конечно, перебор, это уже на грани нарушения уголовного законодательства.

    – А если мы говорим о публикации с критикой тренерского штаба или персонала?

    – Человек получит штраф, серьезное внушение, но не ссылку в дубль, — сказал Бабаев.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться