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    «Реал» заплатит «Ман Сити» 15 млн евро за Браима Диаса. Трансфер состоится зимой

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Браим Диас Футбол

    Полузащитник «Манчестер Сити» Браим Диас переходит в «Реал».

    По информации Marca, клубы договорились о трансфере, мадридцы заплатят за 19-летнего испанца 15 миллионов евро плюс бонусы.

    Соглашение Диаса с «Сити» истекает будущим летом, но «Реал» решил выкупить контракт хавбека уже зимой.

    Ожидается, что игрок подпишет с королевским клубом 6-летний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон до уплаты налогов.

    Диаса могут представить в качестве игрока «Реала» уже на следующей неделе. Он будет заявлен за основную команду.

    В нынешнем сезоне полузащитник сыграл четыре матча за «Манчестер Сити» и забил два гола.

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