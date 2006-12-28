«Реал» заплатит «Ман Сити» 15 млн евро за Браима Диаса. Трансфер состоится зимой

Полузащитник «Манчестер Сити» Браим Диас переходит в .

По информации Marca, клубы договорились о трансфере, мадридцы заплатят за 19-летнего испанца 15 миллионов евро плюс бонусы.

Соглашение Диаса с «Сити» истекает будущим летом, но «Реал» решил выкупить контракт хавбека уже зимой.

Ожидается, что игрок подпишет с королевским клубом 6-летний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон до уплаты налогов.

Диаса могут представить в качестве игрока «Реала» уже на следующей неделе. Он будет заявлен за основную команду.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл четыре матча за и забил два гола.