Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Пеп Гвардиола: «Хотел бы отпуск на пару месяцев прямо сейчас. Последний мясяц был тяжелым»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола календарь Футбол

    Главный тренер Пеп Гвардиола отметил, что «Манчестер Сити» должен бороться в каждой игре, несмотря на насыщенный график. 

    «Я бы хотел уйти в отпуск на два месяца прямо сейчас, месяц был действительно тяжелым, но что есть, то есть.

    Мы хотим быть топ-клубом. Мы не можем не играть какой-либо матч или отказаться от какого-то турнира.

    Возможно, если бы мы не играли в Кубке лиги, нам было бы легче в плане восстановления, но что есть, то есть

    Следующий матч для нас как финал. Мы выйдем на игру с пониманием: выиграем – пройдем дальше, проиграем – вылетим из второго по важности турнира в Англии», – сказал Гвардиола.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться