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    Фабрегас сегодня проведет последний матч за «Челси»

    Теги Монако Челси Франсеск Фабрегас премьер-лига Англия Кубок Англии лига 1 Франция возможные трансферы Ноттингем Форест Футбол

    Полузащитник Франсеск Фабрегас покидает «Челси».

    Сегодняшний матч Кубка Англии против «Ноттингем Форест» станет для 31-летнего хавбека последним в составе лондонцев.

    Как уже сообщалось ранее, испанец близок к переходу в «Монако». Стороны согласовали контракт на 2,5 года. Фабрегас получит подписной бонус в размере более 10 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Фабрегас провел всего 5 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями, и лишь раз появился в стартовом составе. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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