Фабрегас сегодня проведет последний матч за «Челси»

Полузащитник Франсеск Фабрегас покидает «Челси».
Сегодняшний матч Кубка Англии против «Ноттингем Форест» станет для 31-летнего хавбека последним в составе лондонцев.
Как уже сообщалось ранее, испанец близок к переходу в «Монако». Стороны согласовали контракт на 2,5 года. Фабрегас получит подписной бонус в размере более 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Фабрегас провел всего 5 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями, и лишь раз появился в стартовом составе. С его статистикой можно ознакомиться здесь.