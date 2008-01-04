FA вынесла предупреждение Гвардиоле из-за поведения в игре с «Ливерпулем»

Футбольная ассоциация Англии вынесла предупреждение главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле.
FA сделала замечание 47-летнему тренеру в связи с его поведением по ходу матча 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).
Гвардиола проявлял эмоции, демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного судью Мартина Аткинсона, который даже пригласил в техническую зону главного арбитра встречи Энтони Тэйлора.
Это первое предупреждение для Гвардиолы. После четвертого тренерам выписывается дисквалификация.
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