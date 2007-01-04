Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» мало пропускает, а мы забили два. Этот результат вселяет уверенность»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Англии с (2:1).

«Обе команды показали настоящий футбол, мы обыграли отличную команду. С первой минуты показывал выдающуюся игру. Мы рады, что эта победа сократила отставание. Все пути открыты.

У нас нет левого защитника. Мои комплименты за игру против таких нападающих. Все футболисты показали отличную игру.

Агуэро нам нужен в подобных матчах, его навыки создают преимущество. Всю свою карьеру в ключевые моменты он выдает матчи, подобные этому. Его действия в моменте с голом были невероятными.

«Ливерпуль» мало пропускает, а мы забили два. Мы играли храбро и агрессивно. Соперник действовал быстро и опасно.

Нам было бы сложно, если бы мы сегодня проиграли. Но теперь мы отстаем от них на четыре очка, а соперник остается лидером. Нам предстоит еще много борьбы, но этот результат вселяет в нас уверенность», – сказал Гвардиола.