Оле-Гуннар Сульшер: «У Рэшфорда удар, как у Роналду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
«Нужно радоваться четырем победам в четырех матчах. К тому же, мы еще не пропускали с игры.
Мы действовали медлительно в первом тайме, но в целом хорошо контролировали игру. Мы держали концентрацию. Очень профессиональное выступление.
«Ньюкасл» – фантастический клуб с невероятными болельщиками. Ожидали от них атакующих действий, но Виктор Линделеф и Фил Джонс сработали отлично.
У Маркуса Рэшфорда удар, как Криштиану Роналду. Мяч крутился из стороны в сторону во время полета. Мне понравился его гол.
Он успокоился и просто забил гол. Молодец. Рэшфорду только 21, помните об этом», – сказал Сульшер.
Сульшер – 2-й после Басби тренер «МЮ», стартовавший с 4 побед в чемпионате Англии