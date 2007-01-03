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    Оле-Гуннар Сульшер: «У Рэшфорда удар, как у Роналду»

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер Ньюкасл премьер-лига Англия Фил Джонс Виктор Линделеф Маркус Рэшфорд Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

    «Нужно радоваться четырем победам в четырех матчах. К тому же, мы еще не пропускали с игры.

    Мы действовали медлительно в первом тайме, но в целом хорошо контролировали игру. Мы держали концентрацию. Очень профессиональное выступление.

    «Ньюкасл» – фантастический клуб с невероятными болельщиками. Ожидали от них атакующих действий, но Виктор Линделеф и Фил Джонс сработали отлично.

    У Маркуса Рэшфорда удар, как Криштиану Роналду. Мяч крутился из стороны в сторону во время полета. Мне понравился его гол.

    Он успокоился и просто забил гол. Молодец. Рэшфорду только 21, помните об этом», – сказал Сульшер.

    Сульшер – 2-й после Басби тренер «МЮ», стартовавший с 4 побед в чемпионате Англии

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