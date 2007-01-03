Оле-Гуннар Сульшер: «У Рэшфорда удар, как у Роналду»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против (2:0).

«Нужно радоваться четырем победам в четырех матчах. К тому же, мы еще не пропускали с игры.

Мы действовали медлительно в первом тайме, но в целом хорошо контролировали игру. Мы держали концентрацию. Очень профессиональное выступление.

«Ньюкасл» – фантастический клуб с невероятными болельщиками. Ожидали от них атакующих действий, но Виктор Линделеф и сработали отлично.

У Маркуса Рэшфорда удар, как . Мяч крутился из стороны в сторону во время полета. Мне понравился его гол.

Он успокоился и просто забил гол. Молодец. Рэшфорду только 21, помните об этом», – сказал Сульшер.

Сульшер – 2-й после Басби тренер «МЮ», стартовавший с 4 побед в чемпионате Англии