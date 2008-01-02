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    «Атлетико» летом продаст Эрнандеса «Баварии» дешевле, если немцы сейчас не выкупят его за 80 млн евро

    Теги Бавария бундеслига Германия Атлетико Ла Лига возможные трансферы фото Люка Эрнандес Футбол

    «Бавария» зимой хочет подписать защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса.

    Мюнхенский клуб готов в январе выплатить отступные за 22-летнего игрока в размере 80 миллионов евро.

    «Атлетико» дал понять «Баварии», что согласится отпустить Эрнандеса дешевле суммы отступных, но в летнее трансферное окно, сообщает Marca со ссылкой на Sport Bild.

    Так мадридцы намерены сохранить футболиста до конца сезона. 

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