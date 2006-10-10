Итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал новые детали скандальной истории вокруг нападающего «Ювентуса» .

Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

Палмери, ссылаясь на источник, близкий к игроку, утверждает, что португалец уверен, что и его президент Флорентино Перес ведут против него кампанию.

В частности, 33-летний игрок считает, что именно королевский клуб повлиял на решение не вручать ему награду лучшему игроку сезона-2017/18.

В ответ Криштиану решил объявить бойкот Лиге наций – новому турниру УЕФА для национальных сборных.

Португальцы уже провели один матч в данном турнире и до конца года сыграют еще в трех матчах, однако ранее стало известно, что Роналду в 2018 году за сборную больше не сыграет.

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