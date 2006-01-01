Черчесов об «усах надежды»: «Зачем их сбривать, если они Богом даны?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги 2018 года.
— Главные события 2018 года?
— Их много было. Одно из них чемпионат мира, Олимпиада.
— Самое интересное знакомство в 2018 году?
— Мы были в Кремле. Глава России нам вручал награды. Думаю, это.
— Если не футбол, то…
— То опять футбол.
— Планы со сборной России на 2019 год?
— Пошагово надо идти. Отборочный цикл ясен, соперники известны. Надо нам попадать на чемпионат Европы.
— Если бы о ЧМ-2018 снимали фильм, кто вас должен был бы сыграть?
—Боярский.
— Кто последним видел вас без усов?
— Не могу сказать.
— При каком условии сбреете свои «усы надежды»?
— А зачем их сбривать, если они Богом даны? – сказал тренер.
Мое впечатление от 2018-го: Черчесов реально прибавил как тренер