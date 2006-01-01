Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Черчесов об «усах надежды»: «Зачем их сбривать, если они Богом даны?»

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу светская хроника ЧМ-2018 Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги 2018 года.

    — Главные события 2018 года?

    — Их много было. Одно из них чемпионат мира, Олимпиада.

    — Самое интересное знакомство в 2018 году?

    — Мы были в Кремле. Глава России нам вручал награды. Думаю, это.

    — Если не футбол, то…

    — То опять футбол.

    — Планы со сборной России на 2019 год?

    — Пошагово надо идти. Отборочный цикл ясен, соперники известны. Надо нам попадать на чемпионат Европы.

    — Если бы о ЧМ-2018 снимали фильм, кто вас должен был бы сыграть?

    —Боярский.

    — Кто последним видел вас без усов?

    — Не могу сказать.

    — При каком условии сбреете свои «усы надежды»?

    — А зачем их сбривать, если они Богом даны? – сказал тренер.

    Мое впечатление от 2018-го: Черчесов реально прибавил как тренер

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться