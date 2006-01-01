Черчесов об «усах надежды»: «Зачем их сбривать, если они Богом даны?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги 2018 года.

— Главные события 2018 года?

— Их много было. Одно из них чемпионат мира, Олимпиада.

— Самое интересное знакомство в 2018 году?

— Мы были в Кремле. Глава России нам вручал награды. Думаю, это.

— Если не футбол, то…

— То опять футбол.

— Планы со сборной России на 2019 год?

— Пошагово надо идти. Отборочный цикл ясен, соперники известны. Надо нам попадать на чемпионат Европы.

— Если бы о снимали фильм, кто вас должен был бы сыграть?

—Боярский.

— Кто последним видел вас без усов?

— Не могу сказать.

— При каком условии сбреете свои «усы надежды»?

— А зачем их сбривать, если они Богом даны? – сказал тренер.

Мое впечатление от 2018-го: Черчесов реально прибавил как тренер