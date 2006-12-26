Станислав Черчесов: «Тренер года – Знарок. Победа на Играх одержана в невероятном финальном матче»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал своего хоккейного коллегу Олега Знарка лучшим тренером 2018 года.

– Лучший спортсмен года по версии Черчесова – только не из футбола.

– Назову всю хоккейную команду. Мне это понятнее: олимпийское золото – командное!

– Лучший тренер года?

– Знарок. Опять-таки, мне ближе стоявшие перед ним задачи – как соединить всю эту «банду» в единый коллектив, способный добиваться результата.

Да еще и победа на Играх одержана в таком невероятном финальном матче (Россия обыграла Германию в овертайме 4:3 – прим. Sports.ru), – сказал Черчесов.