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    Салах, Мане и Обамеянг – претенденты на приз лучшему игроку года в Африке

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Сборная Сенегала по футболу Сборная Египта по футболу сборная Габона Конфедерация африканского футбола Пьер-Эмерик Обамеянг Садьо Мане Мохамед Салах Футбол

    Конфедерация африканского футбола (CAF) назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока года на континенте.

    Финалистами голосования стали габонcкий нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, а также форварды «Ливерпуля» египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садьо Мане.

    В прошлом году тройка выглядела так же, а лучшим игроком Африки был признан Салах, вторым стал Мане, третьим – Обамеянг.

    Обамеянг попал в тройку претендентов в пятый раз подряд, повторив рекорд ивуарийца Яя Туре. Для Мане это третья подряд номинация, для Салаха – вторая.

    Вручение приза пройдет 8 января в сенегальском Дакаре. Рекордсменами по количеству побед являются камерунец Самюэль Это’О и Яя Туре (оба – по 4 раза).

    Ранее Салах стал лучшим игроком Африки в 2018 году по версии BBC.

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