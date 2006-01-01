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    Рэмзи проведет переговоры с «Реалом», «Баварией», «Интером», «Ювентусом» и «ПСЖ»

    Теги Бавария ПСЖ Интер Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Аарон Рэмзи Футбол

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи еще не принял решения относительно своего будущего.

    28-летний хавбек сборной Уэльса в январе проведет переговоры с пятью топ-клубами Европы на предмет заключения контракта.

    Рэмзи рассматривает возможность перехода в «Баварию», «Интер», «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал».

    В сентябре Рэмзи прекратил переговоры с «Арсеналом» о четырехлетнем контракте из-за финансовых и спортивных причин. Летом он окажется в новом клубе на правах свободного агента.

    Сам футболист готов сменить команду уже сейчас, но лондонцы не планируют отпускать его меньше чем за 40 миллионов фунтов, полагая, что его вклад в этом сезоне может быть выше, чем вырученные средства от трансфера.

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