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    Рэмзи будет получать в «Ювентусе» 10 млн евро в год. Больше только у Роналду

    Теги ПСЖ Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы Миралем Пьянич Аарон Рэмзи Пауло Дибала Футбол

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи, вероятно, продолжит карьеру в «Ювентусе».

    Как сообщили сразу несколько ведущих спортивных сайтов Италии, туринцы согласовали условия контракта с валлийцем.

    Рэмзи будет получать в «Ювентусе» 10 миллионов евро за сезон. Сам игрок склоняется к переходу в туринский клуб, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ». 

    Больше валлийца в «Юве» будет получать только Криштиану Роналду (31 млн евро в год).

    На сегодняшний день в тройку самых высокооплачиваемых игроков «бьянконери» также входят Пауло Дибала (7 млн) и Миралем Пьянич (6,5 млн).

    Напомним, Рэмзи станет свободным агентом летом 2019 года.

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