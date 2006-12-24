Рэмзи будет получать в «Ювентусе» 10 млн евро в год. Больше только у Роналду

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи, вероятно, продолжит карьеру в .

Как сообщили сразу несколько ведущих спортивных сайтов Италии, туринцы согласовали условия контракта с валлийцем.

Рэмзи будет получать в «Ювентусе» 10 миллионов евро за сезон. Сам игрок склоняется к переходу в туринский клуб, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ».

Больше валлийца в «Юве» будет получать только (31 млн евро в год).

На сегодняшний день в тройку самых высокооплачиваемых игроков «бьянконери» также входят Пауло Дибала (7 млн) и Миралем Пьянич (6,5 млн).

Напомним, Рэмзи станет свободным агентом летом 2019 года.