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    «Интер» хочет пригласить Крооса летом

    Теги Интер Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Тони Кроос Футбол

    «Интер» хочет пригласить полузащитника «Реала» Тони Крооса.

    В миланском клубе видят в 28-летнем хавбеке идеального партнера для нападающего Мауро Икарди, сообщает As со ссылкой на Corriere dello Sport.

    Новый генеральный директор «нерадзурри» Беппе Маротта и спортивный директор Пьеро Аузилио постараются осуществить переход немца следующим летом.

    Действующий контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года. Отступные по договору составляют 300 миллионов евро.

    Напомним, «Интер» также претендует на хавбека «Реала» Луку Модрича.

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