«Интер» хочет пригласить Крооса летом

«Интер» хочет пригласить полузащитника «Реала» Тони Крооса.

В миланском клубе видят в 28-летнем хавбеке идеального партнера для нападающего Мауро Икарди, сообщает As со ссылкой на Corriere dello Sport.

Новый генеральный директор «нерадзурри» Беппе Маротта и спортивный директор Пьеро Аузилио постараются осуществить переход немца следующим летом.

Действующий контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года. Отступные по договору составляют 300 миллионов евро.

Напомним, «Интер» также претендует на хавбека «Реала» Луку Модрича.