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    Марадона поддержал Кулибали: «Я тоже сталкивался с расизмом»

    Теги серия А Италия происшествия Наполи Диего Марадона фото Калиду Кулибали Футбол

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона обратился со словами поддержки к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. 

    Напомним, Кулибали подвергся расистским оскорблениям в матче чемпионата Италии с «Интером». 

    «Я играл семь лет в Неаполе, и также пострадал от расистских кричалок некоторых фанатов. 

    Я до сих пор помню флаги с надписью «Добро пожаловать в Италию». Я чувствую себя неаполитанцем, и сегодня хочу быть с Кулибали.

    Надеюсь, что все это поможет положить конец расизму в футболе раз и навсегда», – написал Марадона в инстаграме. 

    «Интер» наказан двумя матчами без зрителей за расистские оскорбления Кулибали со стороны фанатов

     
     
     
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    Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona)

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