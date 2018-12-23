Марадона поддержал Кулибали: «Я тоже сталкивался с расизмом»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона обратился со словами поддержки к защитнику Калиду Кулибали.

Напомним, Кулибали подвергся расистским оскорблениям в матче чемпионата Италии с «Интером».

«Я играл семь лет в Неаполе, и также пострадал от расистских кричалок некоторых фанатов.

Я до сих пор помню флаги с надписью «Добро пожаловать в Италию». Я чувствую себя неаполитанцем, и сегодня хочу быть с Кулибали.

Надеюсь, что все это поможет положить конец расизму в футболе раз и навсегда», – написал Марадона в инстаграме.

«Интер» наказан двумя матчами без зрителей за расистские оскорбления Кулибали со стороны фанатов