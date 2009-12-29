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    «Спартак» планирует открыть 450 школ к 2023 году с охватом 50 тысяч детей

    Теги Спартак премьер-лига Россия детский футбол Академия Спартак по футболу им.Ф.Ф.Черенкова Футбол

    «Спартак» объявил о запуске программы по подготовке юных игроков под брендом «Футбольная школа «Спартак Юниор».

    Стратегическим партнером красно-белых в этом проекте стала крупнейшая в России сеть футбольных школ «Юниор», ее филиалы открыты в 234 городах 20 стран мира.

    «ФК «Спартак Москва», который первым в России запускает подобный уникальный проект, рассчитывает, что к 2023 году, за 5 лет реализации, будет открыто до 450 школ на территории РФ и стран СНГ под брендом «Спартак» с охватом около 50 тысяч занимающихся футболом детей.

    Мы уверены, что симбиоз опыта, знаний и технологий лидеров в своих индустриях — футбольного клуба «Спартак-Москва» и футбольной школы «Юниор» — обеспечат успешное достижение целей проекта и гарантируют высокое качество услуг в каждом регионе России и СНГ.

    В январе 2019 года первые школы «Спартак Юниор» откроются в 9 городах. Руководители и тренеры этих школ уже прошли необходимую стажировку и обучение в клубе и Академии», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

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