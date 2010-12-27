Салах избежал дисквалификации за падение, которое привело к пенальти в матче с «Ньюкаслом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сыграет в матчах против «Арсенала» и «Манчестер Сити».
Футбольная ассоциация Англии (FA) решила не наказывать 26-летнего форварда за эпизод в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:0).
Салах упал на газон в штрафной площади, когда защитник Пол Дамметт схватил его за руку. Судья назначил пенальти, который египтянин и реализовал.
Бывший арбитр Марк Халси отметил, что действия Салаха стоит расценивать как обман арбитра – за это Умар Ньяссе и Мануэль Лансини в прошлом сезоне получили дисквалификацию на два матча.
Тем не менее в FA решили, что контакт между игроками в эпизоде с Салахом все же был.