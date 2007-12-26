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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга, придумавший историю про бакланов, ушел в отставку

    Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) политика Игорь Албин Футбол

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ушел в отставку.

    С ноября 2014 года чиновник отвечал в городе за вопросы строительства, в том числе «Газпром Арены».

    Албин известен своими высказываниями о бакланах, которые разрушают крышу стадиона на Крестовском острове, впоследствии он назвал эту историю выдуманной.

    Чиновник также выступал против переименования петербургского стадиона в «Газпром Арену».

    Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 2018 года представительница дольщиков Алла Андреева пожаловалась на ввод недостроенных домов в Петербурге.

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