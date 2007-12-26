Вице-губернатор Санкт-Петербурга, придумавший историю про бакланов, ушел в отставку

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ушел в отставку.

С ноября 2014 года чиновник отвечал в городе за вопросы строительства, в том числе «Газпром Арены».

Албин известен своими высказываниями о бакланах, которые разрушают крышу стадиона на Крестовском острове, впоследствии он назвал эту историю выдуманной.

Чиновник также выступал против переименования петербургского стадиона в «Газпром Арену».

Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 2018 года представительница дольщиков Алла Андреева пожаловалась на ввод недостроенных домов в Петербурге.

Помните бакланов, которые вредили стадиону «Зенита»? Их выдумал чиновник

«Зенит» переименовал стадион в «Газпром Арену». Чиновники – против, но это уже ничего не значит