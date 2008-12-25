«Спартак» не планирует приглашать нового гендиректора

Наиль Измайлов остается исполняющим обязанности генерального директора .

Клуб на данный момент не планирует назначать нового сотрудника на эту должность.

На прошлой неделе бывший гендиректор красно-белых был назначен на пост спортивного директора, а исполняющим обязанности генерального директора стал Измайлов, сохранивший за собой и пост вице-президента клуба.

«На данный момент в «Спартаке» назначение нового человека на должность генерального директора не планируется», – сообщил один источников РИА Новости.

«Измайлов все еще совмещает посты вице-президента и исполняющего обязанности генерального директора», – добавил другой источник.