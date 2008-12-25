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    «Спартак» не планирует приглашать нового гендиректора

    Теги Спартак премьер-лига Россия Наиль Измайлов Р-Спорт Футбол

    Наиль Измайлов остается исполняющим обязанности генерального директора «Спартака».

    Клуб на данный момент не планирует назначать нового сотрудника на эту должность.

    На прошлой неделе бывший гендиректор красно-белых Сергей Родионов был назначен на пост спортивного директора, а исполняющим обязанности генерального директора стал Измайлов, сохранивший за собой и пост вице-президента клуба.

    «На данный момент в «Спартаке» назначение нового человека на должность генерального директора не планируется», – сообщил один источников РИА Новости.

    «Измайлов все еще совмещает посты вице-президента и исполняющего обязанности генерального директора», – добавил другой источник.

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