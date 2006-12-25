Le 10 Sport включил Головина в топ-10 худших трансферов лета в лиге 1

Французское издание Le 10 Sport считает переход полузащитника в «Монако» одним из самых провальных летом 2018 года в лиге 1.

Монегаски заплатили ЦСКА за игрока сборной России 30 миллионов евро. В 10 матчах чемпионата Франции Головин сделал одну голевую передачу.

В топ-10 разочарований также попали Кевин Стротман, Неманя Радонич, Дуе Чалета-Цар (все – «Марсель»), Насер Шадли ( ), Гансо («Амьен»), Мэтт Мязга, Абдул Уорис (оба – «Нант»), Мизьян Маолида ( ) и Яннис Салибур («Сент-Этьен»).