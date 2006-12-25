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    Le 10 Sport включил Головина в топ-10 худших трансферов лета в лиге 1

    Теги Марсель Ницца Монако Сент-Этьен Нант лига 1 Франция рейтинги Амьен Яннис Салибур Гансо Кевин Стротман Насер Шадли Абдул Уорис Александр Головин Дуе Чалета-Цар Мэтт Мязга Неманя Радонич Мизьян Маолида Футбол

    Французское издание Le 10 Sport считает переход полузащитника Александра Головина в «Монако» одним из самых провальных летом 2018 года в лиге 1.

    Монегаски заплатили ЦСКА за игрока сборной России 30 миллионов евро. В 10 матчах чемпионата Франции Головин сделал одну голевую передачу.

    В топ-10 разочарований также попали Кевин Стротман, Неманя Радонич, Дуе Чалета-Цар (все – «Марсель»), Насер Шадли («Монако»), Гансо («Амьен»), Мэтт Мязга, Абдул Уорис (оба – «Нант»), Мизьян Маолида («Ницца») и Яннис Салибур («Сент-Этьен»).

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