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    Гризманн, Коке и Годин встречались с Эрнандесом и уговаривали остаться в «Атлетико»

    Теги Бавария бундеслига Германия Атлетико Ла Лига Диего Годин Коке Антуан Гризманн Люка Эрнандес Футбол

    «Атлетико» продолжает вести переговоры о продлении контракта с защитником Люкой Эрнандесом

    По информации Аs, руководство клуба и главный тренер Диего Симеоне встречались с футболистом перед матчем 17-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:0). 

    Сообщается, что с Эрнандесом общались и ведущие игроки «Атлетико» Антуан Гризманн, Коке и Диего Годин, пытаясь уговорить защитника не уходить, однако его позиция осталась неизменной. 

    По мнению руководства клуба, на футболиста давят третьи лица. В «Атлетико» рассчитывают, что Эрнандес все же примет окончательное решение самостоятельно. 

    «Бавария» согласовала с Эрнандесом контракт с зарплатой 8,5 млн евро в год. «Атлетико» не может платить столько из-за Гризманна

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