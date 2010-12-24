Гризманн, Коке и Годин встречались с Эрнандесом и уговаривали остаться в «Атлетико»

продолжает вести переговоры о продлении контракта с защитником .

По информации Аs, руководство клуба и главный тренер встречались с футболистом перед матчем 17-го тура чемпионата Испании с (1:0).

Сообщается, что с Эрнандесом общались и ведущие игроки «Атлетико» , Коке и Диего Годин, пытаясь уговорить защитника не уходить, однако его позиция осталась неизменной.

По мнению руководства клуба, на футболиста давят третьи лица. В «Атлетико» рассчитывают, что Эрнандес все же примет окончательное решение самостоятельно.

«Бавария» согласовала с Эрнандесом контракт с зарплатой 8,5 млн евро в год. «Атлетико» не может платить столько из-за Гризманна