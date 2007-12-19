Мать Рабьо: «Решение об уходе из «ПСЖ» окончательное. Пути назад нет, Адриен покупает свою свободу»

Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника Адриена Рабьо, рассказала о будущем своего сына.

– Решение об уходе окончательное и бесповоротное. Ситуация совершенно испортилась. Пути назад нет.

– Почему вы решили выйти из тени?

– Да, это правда, что я предпочитаю оставаться в тени. Но мне бросил вызов человек по имени (спортивный директор «ПСЖ» – прим. Sports.ru). И я позволила себе дать ответы на вопросы.

Летом Адриен хотел уйти из «ПСЖ» и просил поместить его на трансфер. Было предложение от «Барселоны», но «ПСЖ» его отклонил, имея на то полное право. Тем более, оно поступило за день до закрытия окна.

Но они делали вид, будто не слышали о предложении. И отказывались отпускать Адриена в дальнейшем, несмотря на его желание уйти.

– Четыре года назад была такая же ситуация: Рабьо отказывался продлевать контракт, но в итоге сделал это.

– Да, это так. Все говорят, что с нами всегда одни проблемы, но я не понимаю, почему. Это не так: все просто. Адриен хотел уйти, клуб его не отпускал. Все знают, какое место в карьере футболиста занимает игра.

Тогда Адриену было всего 19 лет, и он не стал настаивать. Сейчас ему 23 года, и он покупает свою свободу, – сказала Вероника Рабьо.

Сообщалось, что Рабьо согласовал контракт с «Барселоной».