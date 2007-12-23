Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тренер «Зари» Вернидуб: «Если буду знать, что игрок – гей, но он будет супер, второй Роналду, то почему нет?»

    Теги премьер-лига Украина Заря Юрий Вернидуб ЛГБТ Футбол

    Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о своем отношении к геям.

    – В вашей команде могут играть футболисты-геи?

    – Вообще не пойму эту тему.

    – Могут или не могут? Приедет хороший футболист, а директор говорит: «Мы его не берем, потому что я не люблю геев». А вы говорите: «Он же классный футболист. Хочу, чтобы он играл в моей команде. У нас нет нападающего».

    – Если я сейчас скажу, что нет, то нарушу права человека. Тот же гей – это тот же человек. Как бы к этому не относились и не любили. У них есть те же права, что и у нас с вами. И я не хочу их нарушать. Это прежде всего обидно будет.

    На мой взгляд, геи – это те люди, которые немножко больные. Так случилось.

    Они же не рождаются геями, правильно? Я думаю, что не рождаются. Рождаются нормальными, а потом уже в какую-то среду попадают.

    Я, конечно, противник. Мне не нравится. Я нормальный настоящий мужик, и у нас команда, которая называется «Мужики». Как я могу относится к этому слову – гей? Никак.

    – В вашей команде не будет такого игрока?

    – Если я не буду знать, что он гей, то он будет.

    Если даже буду знать, что он гей, но он будет супер – второй Роналду, то почему нет? Он такой же, как и я. Что-то поменяется? Думаю, нет, – сказал Вернидуб.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться