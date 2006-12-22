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    Маурицио Сарри: «Еще в начале сезона говорил, что достать «Ливерпуль» и «Ман Сити» будет невозможно»

    Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Лестер Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о поражении от «Лестера» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

    – Ход матча изменился после пропущенного гола. Мы хорошо играли на протяжении 55 минут, но отреагировали на гол не так, как хотелось бы. Мы были шокированы и оказались в психологическом замешательстве. 

    Нам нужно было продолжать играть так же, как мы играли до гола. У нас было время, чтобы отыграться. Думаю, что в некоторых моментах нам не повезло. Но я думаю, что мы могли сыграть получше.

    – Вас не беспокоит, что вы проигрываете командам слабее?

    – Да, это меня беспокоит. Нужно понять причину этого. Проигрывать 0:1 можно, но важно то, как ты на это реагируешь. У нас было время, чтобы забить дважды.

    – Достать «Ливерпуль» невозможно?

    – Это было невозможно с самого начала сезона. Как я говорил на старте сезона АПЛ, достать «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» невозможно. Нам нужно быть аккуратнее и держаться в топ-4, – сказал Сарри.

     

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