Маурицио Сарри: «Еще в начале сезона говорил, что достать «Ливерпуль» и «Ман Сити» будет невозможно»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о поражении от «Лестера» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
– Ход матча изменился после пропущенного гола. Мы хорошо играли на протяжении 55 минут, но отреагировали на гол не так, как хотелось бы. Мы были шокированы и оказались в психологическом замешательстве.
Нам нужно было продолжать играть так же, как мы играли до гола. У нас было время, чтобы отыграться. Думаю, что в некоторых моментах нам не повезло. Но я думаю, что мы могли сыграть получше.
– Вас не беспокоит, что вы проигрываете командам слабее?
– Да, это меня беспокоит. Нужно понять причину этого. Проигрывать 0:1 можно, но важно то, как ты на это реагируешь. У нас было время, чтобы забить дважды.
– Достать «Ливерпуль» невозможно?
– Это было невозможно с самого начала сезона. Как я говорил на старте сезона АПЛ, достать «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» невозможно. Нам нужно быть аккуратнее и держаться в топ-4, – сказал Сарри.