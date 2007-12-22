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    Роман Бабаев: «Думаю, продлим контракт с Дзагоевым»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Алан Дзагоев Спорт-Экспресс Футбол

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с полузащитником команды Аланом Дзагоевым.

    – Как долго еще действует его контракт?

    – До лета 2019 года.

    – Намерены его продлевать?

    – Мы достаточно давно вступили с Аланом в переговоры. Думаю, в итоге достигнем соглашения. Но опыт нас учит, что не только в отношении футболистов, которые часто травмируются, но и вообще в отношении любых игроков нужно по возможности (здесь, конечно, учитывается позиция игрока и агента) предусматривать риски.

    Считаю, справедливо, когда есть формула в контракте, которая предусматривает фиксированную значительную часть зарплаты – порядка 70 процентов. И 25–30 процентов – обусловленная часть. Чтобы футболист понимал, что он не получает деньги раз месяц, когда смс приходит на телефон и можно вообще ничего не делать, а когда он их зарабатывает!

    То есть в случае травмы игрок получает эти 70 процентов зарплаты в месяц. Но остальные 25–30 зависят от того, какую пользу игрок приносит клубу.

    Мы обсуждали трехлетний контракт. Верим в Алана. Понятно, что соглашение должно предусматривать разумные условия. Особенно с учетом статистики Дзагоева за последние несколько лет. А она, если честно, не очень впечатляет…

    Хотя все мы признаем, что Алан очень сильный футболист, много пользы принес ЦСКА. Его важные голы трудно переоценить. Но такова правда жизни, — сказал Бабаев.

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