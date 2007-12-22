«Бавария» хочет подписать Хавертца, Хадсона-Одои, а также Вернера в случае ухода Левандовского

«Бавария» работает над летними трансферами.
По окончании сезона мюнхенцы намерены приобрести полузащитника «Байера» Кая Хавертца.
«Бавария» переключилась на 19-летнего игрока сборной Германии после того, как хавбек дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич решил перебраться в АПЛ.
Кроме того, «Бавария» планирует подписать вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои. В июне 2020-го 18-летний игрок юниорской сборной Англии может стать свободным агентом.
А еще мюнхенцы по-прежнему интересуются форвардом «РБ Лейпциг» Тимо Вернером – на случай ухода Роберта Левандовского.