Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Де Хеа скорее останется в «МЮ», чем уйдет в «ПСЖ» или «Юве»

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Давид Де Хеа Альфонс Ареоля Футбол

    Вратарь Давид Де Хеа, вероятно, подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

    Испанец готов остаться в «МЮ», если ему предложат контракт с зарплатой 350 000 фунтов, сообщает ESPN.

    Кроме того, Де Хеа хочет гарантий того, что в будущем клуб будет бороться за самые высокие места.

    «Ювентус» и «ПСЖ» вряд ли будут включаться в борьбу за вратаря.

    Туринцы не располагают необходимым финансовыми ресурсами, чтобы предложить столь высокую зарплату, парижане же рассчитывают, что Альфонс Ареоля станет основным вратарем команды на долгие годы вперед.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта Де Хеа, который теперь действует до 2020 года.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться