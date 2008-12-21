Де Хеа скорее останется в «МЮ», чем уйдет в «ПСЖ» или «Юве»

Вратарь Давид Де Хеа, вероятно, подпишет новый контракт с .

Испанец готов остаться в «МЮ», если ему предложат контракт с зарплатой 350 000 фунтов, сообщает .

Кроме того, Де Хеа хочет гарантий того, что в будущем клуб будет бороться за самые высокие места.

и «ПСЖ» вряд ли будут включаться в борьбу за вратаря.

Туринцы не располагают необходимым финансовыми ресурсами, чтобы предложить столь высокую зарплату, парижане же рассчитывают, что станет основным вратарем команды на долгие годы вперед.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта Де Хеа, который теперь действует до 2020 года.