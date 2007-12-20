ESPN: 90% игроков «МЮ» потеряли уважение к Моуринью. Он сказал одному футболисту держаться подальше от Погба

Стали известны подробности увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера .

В последние три недели отношения португальца с полузащитником ухудшились настолько, что Моуринью сказал одному игроку команды держаться подальше от француза.

Моуринью и Погба становились все более отстраненными и не доверяли друг другу.

Также сообщается, что недоверие к тренеру выросло до такой степени, что 90 процентов футболистов «МЮ» потеряли уважение к Моуринью из-за его критического отношения к ним.

Отмечается, что сейчас настроение игроков значительно изменилось.

«МЮ» избавился от Моуринью. Теперь нужно решить главную проблему