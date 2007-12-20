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    ESPN: 90% игроков «МЮ» потеряли уважение к Моуринью. Он сказал одному футболисту держаться подальше от Погба

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Поль Погба Футбол

    Стали известны подробности увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    В последние три недели отношения португальца с полузащитником Полем Погба ухудшились настолько, что Моуринью сказал одному игроку команды держаться подальше от француза.

    Моуринью и Погба становились все более отстраненными и не доверяли друг другу.

    Также сообщается, что недоверие к тренеру выросло до такой степени, что 90 процентов футболистов «МЮ» потеряли уважение к Моуринью из-за его критического отношения к ним.

    Отмечается, что сейчас настроение игроков значительно изменилось.

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