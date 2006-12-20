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    Член ОНК: «Мамаев был в храме в СИЗО минимум 4 раза, Кокорин – дважды»

    Теги премьер-лига Россия Павел Мамаев Краснодар Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал о времяпрепровождении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина в СИЗО.

    «На территории «Бутырки» есть большой храм, обычно граждан выводят туда. Это полноценная церковь, одновременно на службе там может находиться больше 100 человек.

    В «Бутырке» сейчас содержится почти 2500 человек, большинство из которых хочет попасть в церковь, но всем это обеспечить быстро не получается. В храме три раза в неделю проходят службы, есть священник, к которому приходят на службу и на исповедь. Иногда проводятся причащения. 

    Павел Мамаев бывает в храме чаще Кокорина, он пишет больше заявлений, необходимых для этого. Кокорин говорит, что за все время, проведенное в «Бутырке», он был в храме дважды, а Мамаев посещал храм минимум четыре раза.

    Мамаеву повезло с сокамерником, его сокамерник очень верующий человек, обвиняется в экономическом преступлении. Они с Павлом сделали в камере большой иконостас, там около 20 икон.

    Константину тоже повезло с Павлом – к Мамаеву приковано большое внимание, как и к условию его содержания, поэтому администрация учреждения обращает на них внимание чаще, старается быстрее рассматривать их заявления», — сказал Мельников.

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