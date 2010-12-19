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    Президент «Урала»: «Мутко – отец российского футбола»

    Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия РФС Урал Григорий Иванов ТАСС Футбол

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями об уходе Виталия Мутко с поста президента РФС.

    «Для меня Виталий Мутко – отец российского футбола, он много сделал, много еще сделает, и мне не очень приятно осознавать, что он покинул пост президента РФС. Я, конечно, очень расстроен.

    Пока, я думаю, каких-то резких изменений ожидать не стоит, все будет продолжаться примерно так же. Я бы поддержал Виталия Леонтьевича Мутко и его курс.

    Считаю, что он зря покинул пост, и буду поддерживать тех кандидатов в президенты РФС, которые будут продолжать линию Мутко», – сказал Иванов.

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