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    Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» в моем сердце. Классно вернуться сюда в роли тренера»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Футбол

    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал возвращение в клуб.

    45-летний норвежец возглавил команду до конца сезона после отставки Жозе Моуринью.

    «МЮ» в моем сердце. Классно вернуться сюда в такой роли.

    Мне не терпится приступить к работе с этой очень талантливой командой, персоналом и со всеми в клубе», – сказал Сульшер.

    Сульшер выступал за «МЮ» с 1996 по 2007 год и забил 126 голов в 366 играх. Он выиграл с клубом 12 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 чемпионских титулов в Англии.

    С 2008 по 2011 год Сульшер тренировал резервную команду манкунианцев, потом работал главным тренером в норвежском «Мольде» и валлийском «Кардиффе».

    «Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в АПЛ. В 1/8 финала Лиги чемпионов англичане сыграют с «ПСЖ».

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