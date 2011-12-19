Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» в моем сердце. Классно вернуться сюда в роли тренера»

Экс-форвард Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал возвращение в клуб.

45-летний норвежец возглавил команду до конца сезона после отставки Жозе Моуринью.

«МЮ» в моем сердце. Классно вернуться сюда в такой роли.

Мне не терпится приступить к работе с этой очень талантливой командой, персоналом и со всеми в клубе», – сказал Сульшер.

Сульшер выступал за «МЮ» с 1996 по 2007 год и забил 126 голов в 366 играх. Он выиграл с клубом 12 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 чемпионских титулов в Англии.

С 2008 по 2011 год Сульшер тренировал резервную команду манкунианцев, потом работал главным тренером в норвежском «Мольде» и валлийском «Кардиффе».

, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в АПЛ. В 1/8 финала Лиги чемпионов англичане сыграют с «ПСЖ».