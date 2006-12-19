Леонид Слуцкий: «У Головина потолок – небо»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о перспективах полузащитника «Монако» .

– Вы действительно были за то, чтобы он перешел в «Челси»?

– Когда мы с игроками что-либо обсуждаем, а делаем это достаточно много, всегда говорю: «Прими решение, которое тебе комфортно, и я автоматически с ним соглашусь. Выберешь – буду тебя в этом поддерживать».

Работая в Англии, я смотрел огромное количество матчей «Челси». При этом не вижу у Головина потолка. Там только небо.

Так вот, с учетом двух этих факторов был уверен, что даже в команде уровня «Челси», рядом с партнерами нового уровня он, может, и не сразу, но так быстро начнет прогрессировать, расти семимильными шагами, что через короткий период времени заиграет в стартовом составе.

Он же, как человек, который все последние годы играл только в основе клуба и сборной, даже на теоретическом уровне отвергал возможность просиживания на лавке – включая краткосрочное. И это стало ключевым фактором.

Верх взяло то, что «Монако» ему, по существу, гарантировал место в стартовом составе. И сам факт того, что он входит в топ-3 самых дорогих приобретений клуба за всю историю, об этом говорит.

Я его понимал и не говорил – туда или сюда. Я высказывал свое мнение. Говорил: «Хорошо знаю всех игроков «Челси» и считаю, что ты можешь с ними конкурировать. Хотя, понятно, ты не первая опция».

Он выбрал более надежный вариант. И, быть может, перейдет в «Челси» уже в статусе большого игрока, когда станет звездой «Монако», — сказал Слуцкий.