Адвокат Мамаева: «Павел не понимал, насколько безжалостна судебная машина»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника Павла Мамаева, рассказал о состоянии клиента после отказа в апелляции на продление ареста до 8 февраля.

– Он, конечно, расстроен таким несправедливым отношением к нему и решением суда. Этим и объяснялось его высказывание по окончании заседания.

Павел просит донести до журналистов, что, если кто-то из них захочет посетить СИЗО, то он готов ответить на все вопросы, выразить свою позицию по всем обстоятельствам дела и связанных с ним событий. Скрывать ему нечего.

– Мамаев сказал после заседания: «Я больше ничего обжаловать не хочу». Сейчас уже остыл?

– Человек никогда не сталкивался с судебной машиной и не понимал, насколько безжалостной она может быть. Теперь вот ощутил во всей красе лично на себе и видит, что любые разумные пояснения не работают.

Даже сегодня мы столкнулись с подобными проявлениями. Следствие повторно пытается предъявить нам видеозаписи и доказать, что один из потерпевших не предпринимал никаких действий в отношении Павла, не наносил удар, хотя то, что этот удар был – очевидно и хорошо видно на записи. Но нам говорят, что мы ошибаемся.

Это уже говорит о предвзятом отношении и желании выдать желаемое за действительное, поэтому Павел и не ждет никаких законных решений в ближайшее время.

Мы в любом случае будем добиваться, чтобы все итоговые решения являлись абсолютно законными и основанными на фактических обстоятельствах дела, а не на эмоциях, желании угодить социуму или каким-то отдельным лицам.

– Как ваш подзащитный воспринял то, что ему придется встретить Новый год в СИЗО?

– Безусловно, Павел разочарован тем, что не может встретить праздник в кругу семьи, увидеть детей. Он очень обеспокоен за судьбу одного из детей, на здоровье которого негативно сказывается расставание с отцом.

Понятно, что происходящее не добавляет Мамаеву положительных эмоций, так же, как и отношение со стороны СМИ, которые интерпретируют его слова в негативном смысле, – заявил юрист.

Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин решением суда оставлены в «Бутырке» до 8 февраля 2019 года.

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