Психолог «Зенита»: «Агрессия Кокорина вызвана хроническим напряжением»

На заседании суда по апелляции о продлении срока содержания под стражей был зачитан текст экспертизы психолога об Александре Кокорине.

«Игрок отличается повышенной чувствительностью и низкой устойчивостью к психологическим нагрузкам. Нервная система нуждается в восстановлении, в это время снижен самоконтроль и возможны перепады в настроении и самооценке в связи с напряжением.

Появляется потребность в подтверждении своей ценности, в следствие чего реакция на оскорбления требует мобилизации психики. Из-за травмы и пропуска чемпионата мира, монотонных тренировочных нагрузок в восстановительном процессе и давления со стороны окружающих он находится в напряжении.

Кокорину было трудно управлять эмоциями на фоне хронического напряжения. Можно считать, что эти обстоятельства могли стать причиной агрессивной реакции футболиста», – говорится в тексте экспертизы.

В Мосгорсуде началось рассмотрение апелляций Кокорина и Мамаева на продление срока содержания под стражей