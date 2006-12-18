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    Психолог «Зенита»: «Агрессия Кокорина вызвана хроническим напряжением»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    На заседании суда по апелляции о продлении срока содержания под стражей был зачитан текст экспертизы психолога «Зенита» об Александре Кокорине.

    «Игрок отличается повышенной чувствительностью и низкой устойчивостью к психологическим нагрузкам. Нервная система нуждается в восстановлении, в это время снижен самоконтроль и возможны перепады в настроении и самооценке в связи с напряжением.

    Появляется потребность в подтверждении своей ценности, в следствие чего реакция на оскорбления требует мобилизации психики. Из-за травмы и пропуска чемпионата мира, монотонных тренировочных нагрузок в восстановительном процессе и давления со стороны окружающих он находится в напряжении.

    Кокорину было трудно управлять эмоциями на фоне хронического напряжения. Можно считать, что эти обстоятельства могли стать причиной агрессивной реакции футболиста», – говорится в тексте экспертизы.

    В Мосгорсуде началось рассмотрение апелляций Кокорина и Мамаева на продление срока содержания под стражей

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