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    Жозе Моуринью: «Если говорить о везении, то это 2-й и 3-й голы «Ливерпуля»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия Джердан Шакири Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3).

    «У «Ливерпуля» очень сильная команда, но тяжело принять два пропущенных мяча в тот период, когда мы их пропустили и то, как мы их пропустили.

    Нам было тяжело в первые 20 минут. Мы не справлялись с фантастической интенсивностью соперника и их прессингом, но затем мы действовали достаточно спокойно, все было под контролем.

    «Ливерпуль» был недоволен, их центральные защитники шли вперед и били по трибунам. В этот период мы более чем все контролировали.

    Шакири забил нам два легких мяча, из-за рикошетов у нас не было шансов. Если говорить об везении, то это их 2-й и 3-й голы», – сказал Моуринью.

    «Ливерпуль» 36 раз пробил по воротам, «МЮ» – 6. Все 13 полевых игроков мерсисайдцев отметились ударами

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