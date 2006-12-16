Жозе Моуринью: «Если говорить о везении, то это 2-й и 3-й голы «Ливерпуля»

Главный тренер Жозе Моуринью подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против (1:3).

«У «Ливерпуля» очень сильная команда, но тяжело принять два пропущенных мяча в тот период, когда мы их пропустили и то, как мы их пропустили.

Нам было тяжело в первые 20 минут. Мы не справлялись с фантастической интенсивностью соперника и их прессингом, но затем мы действовали достаточно спокойно, все было под контролем.

«Ливерпуль» был недоволен, их центральные защитники шли вперед и били по трибунам. В этот период мы более чем все контролировали.

Шакири забил нам два легких мяча, из-за рикошетов у нас не было шансов. Если говорить об везении, то это их 2-й и 3-й голы», – сказал Моуринью.

«Ливерпуль» 36 раз пробил по воротам, «МЮ» – 6. Все 13 полевых игроков мерсисайдцев отметились ударами