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    В инстаграме Кокорина призвали поддержать Александра у суда

    Теги Зенит премьер-лига Россия фото Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    В инстаграм-сторис нападающего «Зенита» Александра Кокорина появилось сообщение с призывом прийти 18 декабря перед заседанием к зданию Московского городского суда и поддержать его и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

    В этот день суд рассмотрит жалобу на продление срока ареста футболистам.

    «18.12.2018 в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина.

    Это очень важный день ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им как воздух необходима поддержка.

    Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 18 декабря у Московского городского суда», — говорится в сообщении.

    Мамаев и Кокорин решением суда оставлены в «Бутырке» до 8 февраля 2019 года. Адвокаты подали апелляции, которые рассмотрят 18 декабря.

     

    Фото: инстаграм Александра Кокорина

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