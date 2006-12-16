В инстаграме Кокорина призвали поддержать Александра у суда

В инстаграм-сторис нападающего Александра Кокорина появилось сообщение с призывом прийти 18 декабря перед заседанием к зданию Московского городского суда и поддержать его и хавбека Павла Мамаева.

В этот день суд рассмотрит жалобу на продление срока ареста футболистам.

«18.12.2018 в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина.

Это очень важный день ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им как воздух необходима поддержка.

Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 18 декабря у Московского городского суда», — говорится в сообщении.

Мамаев и Кокорин решением суда оставлены в «Бутырке» до 8 февраля 2019 года. Адвокаты подали апелляции, которые рассмотрят 18 декабря.

Фото: инстаграм