Мадзарри о матче с «Юве»: «В пользу Торино» могли дать один-два пенальти. На Белотти был явный фол» 

Главный тренер «Торино» Вальтер Мадзарри подвел итоги матча 16-го тура серии А с «Ювентусом» (0:1).

«Я должен похвалить своих игроков, потому что они показали отличный результат и играли на одном уровне с таким танком, как «Ювентус».

Мы потеряли Сальваторе Сиригу из-за ранней травмы, но Ичасо хорошо сыграл. Жаль, что мы упустили моменты.

Можно взять какие-то очки у «Юве» в случае, если они недооценивают соперника. Но «Юве» дал отдых Джорджо Кьеллини в матче Лиги чемпионов, значит они много думали о дерби.

Печальный инцидент оказался решающим. Возможно, в нашу пользу могли дать один или два пенальти, у нас определенно сложилось такое впечатление... В других матчах использовали VAR, чтобы пересмотреть эпизоды подобного характера.

Белотти прыгал, чтобы ударить головой, он специалист в этом. У него хорошие шансы забить в подобной ситуации. Если игрока подталкивают в верховом единоборстве, на мой взгляд, это явный пенальти.

Говорят, что мы жалуемся. Но с тех пор, как в последний раз проводилась встреча по поводу VAR, судьи зачастую ходили пересматривать спорные моменты. Белотти и Дзадза просили арбитра обратиться к VAR, чтобы пересмотреть эпизоды», – сказал Мадзарри.

На матче работала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.