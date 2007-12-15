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    Абрамович потребовал найти фанатов «Челси», скандировавших антисемитские кричалки

    Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Лига Европы УЕФА МОЛ-Види происшествия болельщики Футбол

    «Челси» проводит расследование в отношении фанатов, скандировавших антисемитские кричалки в матче с «МОЛ-Види» (2:2) в Лиге Европы.

    Владелец «Челси» Роман Абрамович лично попросил представителей клуба разобраться в ситуации.

    Англичане запросили у венгерской команды кадры видеонаблюдения, чтобы выявить нарушителей.

    Если личности виновных в подобном поведении людей будут установлены, «Челси», скорее всего, пожизненно запретит им посещать стадион.

    Ранее УЕФА начал проверять информацию о недопустимом поведении лондонских болельщиков по ходу игры.

    В 2017 году Футбольная ассоциация Англии уже вела расследование из-за антисемитских кричалок болельщиков «Челси».

    Недавно клуб также попал в скандал из-за оскорблений полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на почве расизма.

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