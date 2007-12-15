Абрамович потребовал найти фанатов «Челси», скандировавших антисемитские кричалки

«Челси» проводит расследование в отношении фанатов, скандировавших антисемитские кричалки в матче с «МОЛ-Види» (2:2) в Лиге Европы.
Владелец «Челси» Роман Абрамович лично попросил представителей клуба разобраться в ситуации.
Англичане запросили у венгерской команды кадры видеонаблюдения, чтобы выявить нарушителей.
Если личности виновных в подобном поведении людей будут установлены, «Челси», скорее всего, пожизненно запретит им посещать стадион.
Ранее УЕФА начал проверять информацию о недопустимом поведении лондонских болельщиков по ходу игры.
В 2017 году Футбольная ассоциация Англии уже вела расследование из-за антисемитских кричалок болельщиков «Челси».
Недавно клуб также попал в скандал из-за оскорблений полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на почве расизма.