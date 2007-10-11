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    «Челси» отправит на курсы в Освенцим уличенных в расистском поведении фанатов. Это инициатива Абрамовича

    Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович происшествия болельщики Футбол

    «Челси» решил не запрещать посещать стадион болельщикам, уличенным в проявлениях расизма.

    Вместо этого клуб отправит фанатов в Польшу, чтобы те посетили музей в Освенциме. Идею выдвинул владелец «Челси» Роман Абрамович, являющийся евреем по происхождению. 

    «Если просто запретить людям ходить на стадион, их поведение не изменится. Эта политика дает им шанс понять, что они натворили, и заставить их вести себя лучше.

    В прошлом мы просто банили болельщиков на срок до трех лет. А теперь мы предлагаем им вариант: или запрет, или посещение курсов в Освенциме вместе с нашими сотрудниками по искоренению дискриминации», – сказал председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак.

    В Освенциме (на Западе более известен как Аушвиц – прим. Sports.ru) располагался один из крупнейших нацистских лагерей смерти. За время Второй мировой войны здесь были умерщвлены более полутора миллионов человек, преимущественно – евреи.

    Ранее такую же идею продвигал «Лацио».

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