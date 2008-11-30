«Зенит»: «Удивлены сообщению о возобновлении Аршавиным карьеры»

Полузащитник Андрей Аршавин может вернуться в «Зенит».
По информации сайта Nevasport.ru, 37-летний футболист может заключить с петербургским клубом контракт на полгода, а по окончании сезона занять административную должность.
Руководство «Зенита» обсуждает подобный вариант. В клубе полагают, что Аршавин заслужил завершить карьеру в Петербурге, а также не сбрасывают со счетов маркетинговую составляющую.
Впрочем, пресс-служба «Зенита» опровергает эту информацию.
«В клубе сильно удивлены этому сообщению, данному СМИ нужно еще раз проверить свой источник», – цитирует пресс-службу «Р-Спорт».
Аршавин ранее объявил о завершении карьеры игрока.