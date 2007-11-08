«Милану» грозит штраф до 20 млн евро и запрет на регистрацию новичков в ЛЕ за нарушение ФФП

УЕФА в ближайшие дни накажет за нарушение финансового фэйр-плей.

Итальянскому клубу грозит штраф до 20 миллионов евро и запрет на регистрацию новых игроков для участия в , сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Часть штрафа миланцы должны будут заплатить сразу. Еще часть суммы будет заморожена на время, посмотрит, будет ли дальше соблюдать правила.

Эти санкции будут применены за предыдущее нарушение клуба. Итальянцы должны заключить соглашение об урегулировании с Комитетом финансового контроля клубов.

Напомним, что «Милан» в июне был отстранен от Лиги Европы за нарушение ФФП, но в июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.

После трех туров набрал 6 очков и занимает второе место в группе F, отставая на 1 балл от «Бетиса».