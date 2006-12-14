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    Сергей Семак: «Рады, что мы в плей-офф с «Краснодаром». Жаль, не вышли другие, это влияет на рейтинг страны»

    Теги Зенит Бордо Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия Славия Прага Лига Европы Копенгаген Краснодар Эрнани Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Славии» в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы (0:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Выиграла команда, которая больше это заслужила. Играли очень невнимательно. В организации игры, в обороне были ошибки. Оба мяча повлияли на ход матча, особенно первый. Не хватало остроты, движения для того, чтобы серьезно изменить ход матча.

    Спасибо болельщикам, которые приехали сюда. К сожалению, порадовать их сегодня не смогли.

    – Больше радости от первого места или расстройства от поражения? Какой вообще статус придавали игре?

    – Катастрофы нет, главное, что закончили первыми. Осадок в основном от поражений в чемпионате в концовке. Понимаем, что будет еще сложнее. Это наша работа, будем работать. 

    – Оправдали ваше ожидания те игроки, которые редко выходят на поле?

    – Кому-то пришлось очень сложно, кому-то проще. Судить о состоянии игроков, об их квалификации по этой игре вряд ли стоит. Пища для размышлений есть, для нас это тоже важно. 

    – Нет в заявке Оздоева второй матч подряд. Вы на него больше не рассчитываете?

    –  У него проблемы со здоровьем, он не тренируется. Поэтому его и нет в заявке.

    – Команда возвращается в Петербург или все разлетаются по отпускам?

    – Все игроки свободны теперь. Кто-то едет в Петербург. Есть месяц для того, чтобы отдохнуть. Дальше соберемся в Петербурге и полетим на сборы.

    – Показалось, что сегодня в первом тайме Шатов играл пониже, чем в матче с «Рубином» – на одной линии с Эрнани. Так ли это? Если да, чем его функции отличались от того, что было несколько дней назад?

    – Нет, позиция ничем не отличалась. Под Заболотным должны были помогать Шатов и Эрнани

    – Это был ваш первый групповой этап Лиги Европы в качестве самостоятельного тренера. Было ли что-то неожиданное?

    – Было понятно после жеребьевки, что группа хорошая, боевая. Здорово, что вышли с первого места. Мы понимаем, где сейчас находимся и куда надо идти.

    – Мысль о ровной группе вы повторяете после каждой игры. Можно ли сейчас сказать, что «Славия» была сильнее «Копенгагена» и «Бордо»?

    – Не могу так сказать. У «Бордо» не все получалось сначала, но они имели шансы выйти, это очень хорошая команда. «Копенгаген» очень хорошо играет дома. Сложно кого-то выделить, чтобы кто-то был существенно более силен. Так сложилось, что вышли мы и «Славия». В остальном команды достойны друг друга.  

    – В плей-офф вышли всего две наших команды. Как это прокомментируете?

    – Думаю, количество команд, которые вышли в весну, говорит о силе чемпионата России. Значит, сейчас он слабее, чем раньше. Мы рады, что «Краснодар» вышел с нами. Жаль, что не вышли другие, потому что это влияет на рейтинг страны, – сказал Семак.

    Всего два клуба РПЛ вышли в плей-офф еврокубков впервые с сезона-2014/15

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