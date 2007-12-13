Роман Бабаев: «Если бы у нас было больше опыта, могли бы попытаться выйти в плей-офф ЛЧ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Чувства позитивные. Не каждый день наши клубы обыгрывают на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» 3:0. Пусть этот матч ничего не решил в плане турнирных раскладов, но тем не менее ребята – большие молодцы. Они получили бесценный опыт.

А самый главный вывод лично для меня – у нас есть команда. Теперь об этом уже можно говорить с полной уверенностью. Да, молодая. Да, не очень стабильная. Если бы у нас было чуточку больше опыта, мы могли бы попытаться выйти из группы не в Лигу Европы, а в Лигу чемпионов.

В домашних матчах с «Ромой» и особенно «Викторией» могли рассчитывать на лучший результат», – сказал Бабаев.

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