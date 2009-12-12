Анчелотти о фоле ван Дейка на Мертенсе: «Это красная карточка, исходя из повтора»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти считает, что защитник Виргил ван Дейк должен был быть удален за фол на .

Во время игры арбитр Дамир Скомина показал ван Дейку желтую карточку.

«Это красная карточка, исходя из повтора момента.

Сейчас очень много вопросов задается по поводу VAR. Но когда система видеоповторов придет в Лигу чемпионов, будет уже поздно», – заявил итальянский специалист.

«Ливерпуль» уничтожил «Наполи» тактически. Похоже, Анчелотти вообще не готовился к матчу

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