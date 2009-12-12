Анчелотти о фоле ван Дейка на Мертенсе: «Это красная карточка, исходя из повтора»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти считает, что защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк должен был быть удален за фол на Дрисе Мертенсе.
Во время игры арбитр Дамир Скомина показал ван Дейку желтую карточку.
«Это красная карточка, исходя из повтора момента.
Сейчас очень много вопросов задается по поводу VAR. Но когда система видеоповторов придет в Лигу чемпионов, будет уже поздно», – заявил итальянский специалист.
«Ливерпуль» уничтожил «Наполи» тактически. Похоже, Анчелотти вообще не готовился к матчу
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