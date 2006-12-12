Олег Кононов: «Сидеть и ждать чужой ошибки – так «Спартак» играть не будет»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем с «Вильярреалом» поделился мнением о стиле игры своей команды.

– Вспоминается гостевой матч с «Ливерпулем». Там «Спартак» тоже действовал «от себя», поскольку остро нуждался в победе. Итог – 0:7. Ваши тренерские воззрения допускают игру от обороны?

– Не хотел бы затрагивать тактическую сторону – достаточно того, что это знает команда. Но действовать «от себя» не означает качественной игры только в атаке. Раньше уже говорил, возможно, не все прислушались: если команда хочет атаковать, она обязана уметь надежно защищать свою атаку. А как она будет это делать, зависит от работы на тренировках и игры соперника.

Ясно, что для выполнения задуманного надо быстрей отбирать мяч. Когда им владеешь — диктуешь игру. Дальше все зависит от того, насколько хорошо футболисты понимают свой маневр и насколько эффективны действия соперника. Возвращаясь же к вашему вопросу, скажу: сидеть и ждать чужой ошибки — так мы играть не будем. Ни я как тренер, ни команда.

– Перед приходом в «Спартак» перед вами ставилась задача привить команде определенный игровой стиль?

– Когда была встреча с , он подчеркнул: «Спартак» десятилетиями добивался своего именно через игру. И вспомнил мою тренерскую работу в других клубах. Самое главное – отладить собственный почерк, свой футбол, после чего обязательно придет результат.

Эта концепция близка и мне, и – исторически – «Спартаку». Игра приносит победы, а не наоборот. Возможно, другие специалисты строят работу иначе, это их право, но я – только так. Не отступаю от этого всю тренерскую карьеру, – сказал Кононов.

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