Игорь Акинфеев: «В жизни у нас мало веселья, все грустные. Хочется, чтобы люди стали добрее и улыбались друг другу»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, кто мог бы сыграть его в кино, а также о своих хобби.

- Кто самый сложный оппонент, против которого вы играли?

– Если брать статистику последних лет, то Аарон Рэмзи. Он забивал мне и за сборную Уэльса, и за .

- Какой актер мог бы сыграть вас в кино?

– Тот, который похож на меня. Желательно, чтобы это была комедия, я их очень люблю. В жизни у нас мало веселья. Все грустные. Хочется, чтобы люди раскрепостились, стали добрее, улыбались друг другу. Какой актер? Пускай будет Том Круз.

- Насколько важно в футболе взаимодействие культур?

– Оно дарит позитив. Сейду Думбия, в дни национальных праздников своих стран приходили на базу в нарядных одеждах. Было весело, мы над ними шутили, смеялись. Они воспринимали это нормально.

- У вас есть скрытые таланты?

– Рыбачить. Сейчас, когда завершил выступления за сборную, на это будет побольше времени. Но самое главное хобби – семья. Детские садики, кружки. Любой отец должен так воспитать своих детей, чтобы они выросли хорошими людьми.

Для меня это основная цель. Остальные хобби потом появятся. Когда буду уже совсем старенький, открою в себе новые таланты, – сказал Акинфеев.