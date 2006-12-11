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    Игорь Акинфеев: «В жизни у нас мало веселья, все грустные. Хочется, чтобы люди стали добрее и улыбались друг другу»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Аарон Рэмзи Сейду Думбия Ахмед Муса Футбол

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, кто мог бы сыграть его в кино, а также о своих хобби.

    - Кто самый сложный оппонент, против которого вы играли?

    – Если брать статистику последних лет, то Аарон Рэмзи. Он забивал мне и за сборную Уэльса, и за «Арсенал».

    - Какой актер мог бы сыграть вас в кино?

    – Тот, который похож на меня. Желательно, чтобы это была комедия, я их очень люблю. В жизни у нас мало веселья. Все грустные. Хочется, чтобы люди раскрепостились, стали добрее, улыбались друг другу. Какой актер? Пускай будет Том Круз.

    - Насколько важно в футболе взаимодействие культур?

    – Оно дарит позитив. Сейду Думбия, Ахмед Муса в дни национальных праздников своих стран приходили на базу в нарядных одеждах. Было весело, мы над ними шутили, смеялись. Они воспринимали это нормально.

    - У вас есть скрытые таланты?

    – Рыбачить. Сейчас, когда завершил выступления за сборную, на это будет побольше времени. Но самое главное хобби – семья. Детские садики, кружки. Любой отец должен так воспитать своих детей, чтобы они выросли хорошими людьми.

    Для меня это основная цель. Остальные хобби потом появятся. Когда буду уже совсем старенький, открою в себе новые таланты, – сказал Акинфеев.

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