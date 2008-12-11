Луис Адриано: «Я продолжу играть за «Спартак». Информация о моем уходе – слухи»

Нападающий Луис Адриано опроверг слухи о возможном уходе из «Спартака».

«Правда состоит в том, что я являюсь футболистом «Спартака».

У меня действующий контракт, поэтому хочу заверить болельщиков, что вся эта информация, которая появляется в интернете, не более чем слухи.

Я продолжу играть за «Спартак», защищая цвета нашего клуба», – сказал Адриано.

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