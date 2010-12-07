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    «Интернасьонал» ведет переговоры со «Спартаком» о трансфере Адриано

    Теги Спартак Луис Адриано Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Жилмар Велоз Футбол

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано может вернуться в Бразилию.

    Переговоры с московским клубом о трансфере 31-летнего форварда ведет «Интернасьонал», сообщает ESPN.

    О заинтересованности бразильского клуба в Адриано сообщил его агент Жилмар Велоз.

    Форвард уже выступал за «Интернасьонал» до 2007 года, после чего перебрался в «Шахтер».

    Ранее сообщалось, что Адриано перейдет в «Галатасарай», но «Спартак» эту информацию опроверг.

    В нынешнем сезоне форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах чемпионата России.

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