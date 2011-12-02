Кержаков о жене: «Не могу принять, когда женщина забила на ребенка, но находит время на наркотики»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков, которому суд отказал в требовании передать сына на время бракоразводного процесса с Миланой Кержаковой, рассказал, что его супруга почти месяц не приезжает за ребенком.

Кержаков опубликовал в инстаграме фото с сыном и подписал его: «Уже завтра первый раз за 27 дней и третий раз за 3 месяца, преодолев все болезни, погоду, работу, аукционы, телепередачи, радость от слез и слезы от радости… К нам вроде бы как решили зайти. Так что мы ждем».

Кержаков, отвечая на комментарии к фото, сообщил еще несколько подробностей.

«Никто Милане никогда не запрещал и не запрещает приезжать к сыну для того, чтобы наладить общение и контакт (потерянный за время ее длительного лечения от зависимости). Просто если человек находит 1000 причин, чтобы не приезжать к ребенку, я не буду заставлять.

Видимо, я не могу принять того, когда женщина только родила ребенка и забивает на него, но находит время на «подруг» и вечеринки с наркотиками и алкоголем до такой степени, пока в клинику не загремит. Я выбрал ребенка, и это мой выбор.

Через 4,5 месяца гулянок я оплачивал ее курсы по кодировке от алкоголя и полное восстановление. Но спустя два месяца вместо алко пришло коко… Тут уже без меня.

Хватило опыта в прошлом. Летом я пытался помочь с реабилитацией после ее неоконченного лечения от зависимости в клинике Пьехи, но Таиланд особо не помог, так как после возвращения пьяная вместе с мамашей ломилась ко мне в дом за ребенком в 3 часа ночи», — рассказал экс-футболист.